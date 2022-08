Rolls-Royce : Baisse du bénéfice au premier semestre, affirme gérer l'inflation

LONDRES (Reuters) - Rolls-Royce a fait état jeudi d'un bénéfice semestriel en baisse de 59%, mais a annoncé qu'il gérait la hausse de l'inflation et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, et qu'une amélioration de sa marge de bénéfice au second semestre le maintiendrait en bonne voie pour atteindre ses objectifs.

Le constructeur automobile britannique a cependant enregistré un bénéfice d'exploitation sous-jacent en baisse au premier semestre, à 125 millions de livres (149,21 million euros), contre 307 millions de livres un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires sous-jacent de 5,31 milliards de livres.

Le titre Rolls-Royce chutait de 4,78% en Bourse de Londres à 7h55 GMT.

Le directeur général du groupe, Warren East, qui sera remplacé par l'ancien dirigeant de BP, Tufan Erginbilgic, à la fin de l'année, a déclaré que la société avait "bien progressé" au cours du semestre, avec une amélioration du flux de trésorerie disponible de plus d'un milliard de livres et de fortes prises de commandes dans les systèmes d'alimentation électrique ("power systems").

"Nous gérons activement les impacts d'un certain nombre de défis, notamment la hausse de l'inflation et les perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement, en nous concentrant davantage sur les prix, la productivité et les coûts", a-t-il déclaré dans un communiqué.

(Reportage Paul Sandle; version française Federica Mileo, édité par Kate Entringer)

