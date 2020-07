Marché : Réouverture du parc Disney World malgré une flambée de l'épidémie

ORLANDO, Floride (Reuters) - Les soldats de "Star Wars" et Mickey Mouse ont accueilli samedi les visiteurs du parc d'attraction Disney World d'Orlando, qui rouvrait ses portes après quatre mois de fermeture, alors que l'épidémie est encore active dans l'Etat de Floride.

Le site historique de Walt Disney Co, parc à thème le plus visité au monde, a accueilli un nombre limité de visiteurs dans une partie seulement du gigantesque complexe où des mesures de sécurité sanitaires drastiques ont été prévues.

"C'est le nouveau monde dans lequel nous opérons, et je ne vois pas cela changer de sitôt", a déclaré à la presse Josh D'Amaro, président de Disney Parks, experiences et products, après avoir accueilli lui-même les premiers visiteurs.

Des parcs Disney ont rouvert en Asie ; celui de Disneyland Paris, fermé depuis mars, va accueillir le public à partir de mercredi prochain.

Aux Magic Kingdom et Animal Kingdom, les deux parcs accessibles samedi à Orlando, public et employés portaient des masques sur le visage ; ils ont été soumis à des tests de température et invités à respecter les distances de sécurité, y compris dans les manèges et les files d'attentes, séparées par des vitres de plexiglas.

Ni parade, ni feux d'artifice en revanche pour éviter la formation de foules. Quant à Mickey, Cendrillon et leurs amis, ils ont salué les enfants de loin, juchés sur des chars ou à cheval.

La Floride a répertorié 109.000 nouveaux cas de coronavirus ces deux dernières semaines, plus que dans tout autre État américain, ce qui n'a pas empêché la réouverture du parc Disney, qui emploie 77.000 personnes.

Dans les allées, des soldats de Star Wars avaient pour mission de rappeler les règles sanitaires aux visiteurs.

"Il y a une responsabilité partagée ici, donc les invités vont devoir prendre leur part", a déclaré Josh D'Amaro.

Le confinement et les fermetures liées à l'épidémie de coronavirus ont frappé de plein fouet les activités de Disney dans les secteurs du cinéma et de la télévision. Le groupe compte sur ses parcs pour se refaire une santé financière.

Le gouverneur de Floride avait approuvé le projet de réouverture de Disney World fin mai, avant l'actuelle vague de contaminations.

Le groupe n'a pas dit combien de personnes étaient venues à Disney World samedi, mais Josh D'Amaro a évoqué un "très bon" niveau de réservations dans l'immédiat et pour 2021.

(Lisa Richwine, version française Elizabeth Pineau)

