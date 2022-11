Marché : Rémy Cointreau dépasse les attentes au premier semestre

PARIS (Reuters) - Le groupe français de spiritueux Rémy Cointreau a fait état jeudi d'une hausse de 27,2% de son bénéfice d'exploitation au premier semestre, plus que ce qui était prévu, à la faveur notamment de la demande soutenue pour son cognac haut de gamme en Chine et aux Etats-Unis et de la maîtrise des coûts.

Le fabricant du cognac Rémy Martin et de la liqueur Cointreau s'attend toujours à une forte croissance organique pour son exercice 2022-23 se terminant le 31 mars et estime que la consommation globale devrait se normaliser à partir du second semestre à un niveau qui demeurera très supérieur à celui de 2019-2020, avant la crise sanitaire liée au COVID-19. Le bénéfice d'exploitation courant du groupe pour les six mois a atteint 319,3 millions d'euros au 30 septembre, avec une hausse organique de 27,2%, supérieure aux attentes des analystes, qui tablaient sur 306 millions d'euros et une croissance de 23,8% à périmètre constant.

(Reportage Dominique Vidalon ; version française Diana Mandiá)

Copyright © 2022 Thomson Reuters