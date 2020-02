Marché : Reconduction du mouvement de grève des pilotes de HOP

PARIS (Reuters) - Les pilotes de HOP, filiale d'Air France, ont décidé de reconduire leur mouvement de grève à l'appui de revendications salariales, annonce le SNPL mercredi dans un communiqué.

La grève, qui a débuté lundi, se poursuivra jusqu'à jeudi puis un jour par semaine jusqu'au mois d'avril, précise-t-il.

Dans un communiqué, Air France a déclaré qu'aucun personnel d'Air France n'était concerné par cet appel et qu'elle prévoyait d'assurer la totalité de ses vols de et vers Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, et la quasi-totalité de ses vols au départ des régions françaises.

(Laurence Frost, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Copyright © 2020 Thomson Reuters