Marché : Puma dépasse les attentes au 1er trimestre grâce à une forte demande

FRANCFORT (Reuters) - Le fabricant allemand de vêtements de sport Puma a publié mercredi des résultats plus solides que prévu pour le premier trimestre, la forte demande des détaillants et des consommateurs ayant plus que compensé l'impact de la guerre en Ukraine et les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement.

La société a déclaré que son bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) a augmenté de 27% pour atteindre 196 millions d'euros au cours des trois premiers mois de 2022, alors que les analystes prévoyaient en moyenne un Ebit de 181,5 millions d'euros.

"(Cela) confirme que nos investissements dans l'innovation et le marketing portent leurs fruits", a déclaré le directeur général Bjorn Gulden dans un communiqué, ajoutant que Puma a vendu plus de produits dans toutes les catégories, avec la plus forte croissance dans les vêtements de course, de football, de basket et de golf.

"Sur la base d'un premier trimestre aussi solide, nous aurions normalement relevé nos perspectives pour l'ensemble de l'année. Mais étant donné l'incertitude croissante dans le monde, nous avons décidé de nous en tenir à nos perspectives initiales du début de l'année", a précisé Bjorn Gulden.

Dans le contexte de l'épidémie de COVID-19 en Chine et de la guerre en Ukraine, Puma devra se concentrer sur les gains de parts de marché et la croissance à moyen terme plutôt que sur l'optimisation des bénéfices à court terme, ce qui augmentera ses dépenses d'exploitation et nuira à la marge brute, a déclaré le directeur général.

