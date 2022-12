Projet SCAF : Contrat pour la nouvelle phase attribué à Dassault et Airbus

PARIS (Reuters) - La Direction générale de l'armement (DGA) a attribué à Dassault Aviation, Airbus Defense and Space GmbH ainsi qu'à Airbus Defense and Space SAU, Indra & Eumet le contrat pour la prochaine phase du projet de développement de l'avion de combat du futur (SCAF), a fait savoir jeudi le ministère français des Armées.

La première tranche de ce contrat portant sur la phase 1B, d'une durée d'environ 36 mois, s'élève à plus de 3 milliards d'euros, a indiqué le ministère dans un communiqué. Le montant total du contrat représente quant à lui près de 8 milliards d'euros, avec la phase 2 optionnelle.

"Ce contrat dans son ensemble a pour objet la préparation et la réalisation de démonstrations des différentes composantes du SCAF", est-il écrit. "Ces activités seront notamment marquées par le premier vol du démonstrateur du chasseur de nouvelle génération".

Il s'agit d'une "avancée majeure pour ce projet important pour la protection de nos enjeux stratégiques", a commenté le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, dans le communiqué.

Plus tôt ce mois-ci, le PDG de Dassault, Eric Trappier, avait indiqué au Figaro que son groupe et Airbus étaient tombés d'accord sur le développement du SCAF, un projet porté par la France et l'Allemagne et auquel s'est joint par la suite l'Espagne.

