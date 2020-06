Marché : Plainte du régulateur danois contre Danske Bank pour abus de marché

PARIS (Reuters) - Le régulateur danois a déposé une plainte au pénal contre Danske Bank, soupçonnée d'avoir enfreint la réglementation boursière, a annoncé mercredi dans un communiqué la plus grande banque du pays.

L'Autorité de surveillance financière (FSA) a déclaré que Danske Bank avait manipulé le marché financier en ayant recours entre le 12 août 2016 et le 22 février 2019 à des opérations de "whash trade", ce qui consiste à vendre et acheter simultanément les mêmes instruments financiers pour créer une activité artificielle trompeuse et fausser le cours de l'actif en question, a précisé la banque.

"La FSA estime donc que Danske Bank a violé l'interdiction de manipulation du marché et dépose une plainte pénale contre Danske Bank."

Philippe Vollot, directeur de la conformité de Danske Bank, a déclaré que la banque prenait l'affaire très au sérieux. "Nous n'avons pas mis en place une surveillance adéquate du marché et nous avons donc, depuis 2019, fait des investissements importants pour renforcer les systèmes et le contrôle en dialogue étroit avec la FSA", a-t-il précisé, ajoutant que la banque n'avait vu aucune indication de "faute intentionnelle ou de préjudice aux clients ou aux acteurs du marché".

La FSA a déclaré avoir également déposé une plainte auprès de la police, accusant Danske Bank de ne pas avoir correctement surveillé et signalé les transactions, ce qui pourrait constituer un abus de marché.

La banque peut être condamné à payer des amendes pour ces différents motifs.

Le régulateur a indiqué qu'il ne pensait pas que Danske Bank avait intentionnellement facilité ces opérations de "whash trade", estimant que ces transactions reflétaient plutôt des failles dans la surveillance de ces opérations par la banque.

Danske Bank fait actuellement l'objet d'une enquête des autorités de plusieurs pays après que, entre 2007 et 2015, plus de 200 milliards d'euros ont transité dans la succursale de Danske Bank en Estonie dans un vaste scandale de blanchiment d'argent.

(Nikolaj Skydsgaard, David Goodman, Kirsten Donovan, version française Elena Smirnova, édité par Jean-Michel Bélot)

