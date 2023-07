Marché : Philip Morris dépasse les attentes avec le ralentissement des coûts du tabac

(Reuters) - Philip Morris a fait état jeudi d'un bénéfice trimestriel meilleur qu'attendu, porté par un ralentissement des coûts du tabac et de la main-d'oeuvre et une demande soutenue pour ses produits Zyn et IQOS, des alternatives au cigarettes classiques.

L'entreprise a beaucoup misé sur les produits IQOS - qui chauffent le tabac au lieu de le brûler - et les sachets de nicotine Zyn.

Philip Morris a également profité de la hausse des prix des cigarettes traditionnelles, après que des problèmes de chaîne d'approvisionnement ont gonflé les coûts du fret et des matières premières l'année dernière.

La société s'attend désormais à un bénéfice par action compris entre 6,13 et 6,22 dollars (5,47-5,55 euros), contre une prévision antérieure de 6,10 à 6,22 dollars.

Le bénéfice ajusté par action de la société au deuxième trimestre, qui s'est élevé à 1,60 dollar, a battu les estimations moyennes des analystes, qui tablaient sur un bénéfice de 1,47 dollar, selon les données de Refinitiv.

(Reportage Juveria Tabassum à Bangalore; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)

