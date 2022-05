Marché : Perquisition chez DWS, filiale de gestion d'actifs de Deutsche Bank

BERLIN (Reuters) - La police allemande a procédé à une perquisition dans des locaux de DWS, la filiale de gestion d'actifs de Deutsche Bank à Francfort, a annoncé mardi le parquet sans plus de précision.

DWS a déclaré coopérer avec les organes de tutelle et les autorités et assuré qu'elle poursuivrait cette coopération.

Personne n'était disponible dans l'immédiat chez Deutsche Bank pour commenter l'information, rapportée dans un premier temps par le quotidien économique Handelsblatt.

Selon celui-ci, une cinquantaine de personnes ont participé à la perquisition menée au siège de Deutsche Bank à Francfort et dans un immeuble voisin hébergeant des bureaux de DWS dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de "greenwashing" visant ce dernier.

La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine et la BaFin allemande ont lancé chacune une enquête sur les allégations selon lesquelles DWS a classé à tort certains produits parmi les investissements classés comme "durables" en fonction de critères dits ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).

DWS a rejeté ces allégations.

(Reportage Miranda Murray, version française Marc Angrand)

Copyright © 2022 Thomson Reuters