Marché : OVHcloud nomme Stéphanie Besnier directrice financière, objectifs confirmés

(Reuters) - OVHcloud a annoncé vendredi la nomination de Stéphanie Besnier au poste de directrice financière à l'occasion de la publication des résultats trimestriels.

Stéphanie Besnier, directrice générale adjointe de l'Agence des Participations de l'Etat, prendra ses fonctions durant le premier trimestre 2023, indique le fournisseur européen de services d'informatique dématérialisée dans un communiqué.

OVHcloud a par ailleurs fait état d'un chiffre d'affaire à 216 millions d'euros, en hausse de 11,7% à données comparables, sur la période septembre-novembre, premier trimestre de son exercice fiscal.

Le groupe a également confirmé ses perspectives pour 2023, à savoir un objectif de croissance organique du chiffre d’affaires compris entre 14% et 16% et une marge de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) en ligne avec 2022.

En raison de l'inflation, OVHcloud dit avoir commencé des hausses de prix progressives à partir de décembre 2022 et s'attendre à "une saisonnalité dans sa marge d’Ebitda ajusté, avec une marge au premier semestre inférieure à celle du second semestre", car le plein effet de ces hausses de prix se feront à partir du second semestre.

(Rédigé par Kate Entringer)

Copyright © 2023 Thomson Reuters