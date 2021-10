Marché : Nvidia propose des concessions à l'UE pour le rachat d'Arm

par Foo Yun Chee

BRUXELLES (Reuters) - Nvidia a proposé des concessions dans le but d'obtenir le feu vert de l'Union européenne (UE) pour son projet de rachat du concepteur de puces britannique Arm pour 54 milliards de dollars (45,9 milliards d'euros), selon un document de la Commission européenne publié mercredi.

La perspective d'un tel rachat, annoncé l'année dernière par le plus grand fabricant mondial de puces graphiques et d'intelligence artificielle, a suscité de vives réactions au sein du secteur des semi-conducteurs, qui se demande si Arm pourra maintenir sa neutralité concernant les licences concédés à ses clients et à ses rivaux.

La Commission européenne, qui n'a pas fourni de détails sur les concessions, conformément à sa politique, a fixé une date limite au 27 octobre pour rendre sa décision.

Elle va maintenant demander l'avis des concurrents et des clients de Nvidia avant de décider si elle accepte les concessions proposées, en exige davantage ou préfère ouvrir une enquête approfondie de quatre mois.

Nvidia a déclaré qu'il maintiendrait Arm en tant que fournisseur de technologie neutre afin d'apaiser les inquiétudes de clients tels que Qualcomm Inc, Samsung Electronics Co Ltd. et Apple Inc.

Les clients d'Arm, Broadcom, MediaTek et Marvell sont favorables à l'accord.

Arm, actuellement détenu par le japonais SoftBank, est un acteur majeur dans le domaine des semi-conducteurs, ses conceptions alimentant presque tous les smartphones ainsi que des millions d'autres appareils.

