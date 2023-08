Novo Nordisk : Le médicament pour la perte de poids réduit le risque de maladie cardiaque de 20%

COPENHAGUE/LONDRES (Reuters) - Novo Nordisk a déclaré mardi que son médicament contre l'obésité Wegovy réduisait de 20% le risque d'un événement cardiovasculaire majeur tel qu'un accident vasculaire cérébral (AVC) chez les personnes en surpoids ou obèses ayant des antécédents de maladie cardiaque, dépassant ainsi les attentes des investisseurs et analystes.

Ces résultats valident les espoirs du fabricant danois de ne pas présenter Wegovy comme un médicament uniquement cosmétique.

L'annonce a fait grimper le titre de Novo Nordisk, la deuxième capitalisation boursière en Europe derrière LVMH, de plus de 15%.

L'essai à grande échelle, baptisé SELECT, a été réalisé auprès de 17.500 patients et a commencé il y a près de cinq ans pour vérifier si l'injection hebdomadaire présentait des avantages médicaux.

Avant la publication de ces données très attendues, les investisseurs et analystes expliquaient à Reuters qu'une réduction du risque de 15% à 17% ou plus serait considérée comme un résultat positif pour ce médicament de plus en plus populaire.

Novo Nordisk a déclaré dans un communiqué qu'il comptait déposer cette année une demande d'autorisation pour étendre le label de l'injection hebdomadaire aux États-Unis et dans l'Union européenne.

Les résultats détaillés de l'essai seront présentés lors d'une conférence scientifique plus tard en 2023.

Wegovy a transformé le marché de la perte de poids depuis son lancement aux États-Unis en juin 2021, attirant l'attention des patients, investisseurs et célébrités du monde entier.

L'injection hebdomadaire permet aux patients de se sentir rassasiés plus longtemps et entraîne une perte de poids moyenne d'environ 15% lorsqu'elle est associée à des changements de régime alimentaire et à de l'exercice physique.

(Reportage Maggie Fick ; version française Victor Goury-Laffont)

