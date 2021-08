Marché : Nouvelles craintes de régulation en Chine sur les puces et les jeux vidéos

SHANGHAI/PARIS (Reuters) - Les valeurs chinoises des secteurs des semi-conducteurs et des jeux vidéos ont chuté mardi en Asie sur des craintes de régulation par Pékin, alimentant les inquiétudes autour d'un renforcement de la réglementation qui a déjà touché plusieurs domaines, comme celui de l'éducation.

L'administration d'Etat pour la régulation des marchés (SAMR) a annoncé mardi le lancement d'une enquête sur les distributeurs de composants électroniques dans l'industrie automobile, évoquant des soupçons de prix abusifs.

L'autorité de régulation dit soupçonner les entreprises en question de faire monter les prix en pleine pénurie mondiale de puces et s'est engagée à punir toute accumulation de stocks, gonflement de prix ou entente.

L'indice CSI All Shares Semiconductor & SemiconductorEquipment Index a perdu 6,65%.

Parallèlement, à Hong Kong, le géant technologique Tencent Holdings a perdu 6,11%, après avoir chuté jusqu'à 10,8% plus tôt en séance, alors qu'un média chinois a qualifié les jeux vidéos en ligne d'"opium spirituel".

DÉPENDANCE DES JEUNES

Dans un article, le journal financier Economic Information Daily, affilié à l'agence de presse officielle Chine nouvelle, a dénoncé la dépendance des jeunes au jeu "Honor of Kings", développé par Tencent, et appelé à plus de régulation dans l'industrie.

L'article a par la suite été supprimé du site internet de Economic Information Daily, ce qui a permis à Tencent de réduire ses pertes, sans dissiper totalement toutes les inquiétudes.

Tencent, qui n'a pas souhaité faire de commentaire auprès de Reuters, a publié un communiqué dans lequel il annonce qu'il lancera de nouvelles mesures pour réduire l'accès des mineurs à ses jeux.

Ses concurrents ont aussi souffert en Bourse: NetEase a reculé de 12,3%, XD Inc a perdu 8,12% et GMGE Technology a chuté de 13,59%.

En Europe, l'actionnaire principal de Tencent, la société d'investissement Prosus reculait de 5,15% à la Bourse d'Amsterdam, parmi les plus fortes baisses du Stoxx 600.

Les éditeurs de jeux vidéos européens, tels que Ubisoft (-1,56%), Evolution (-3,12%) et Embracer (-2,41%) étaient aussi pénalisés.

