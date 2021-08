Marché : Nouvelles constructions militaires russes sur les îles Kouriles

MOSCOU (Reuters) - La Russie prévoit de construire 51 infrastructures militaires supplémentaires sur les îles Kouriles - un territoire revendiqué par le Japon - a annoncé lundi le ministère de la Défense russe, cité par l'agence TASS.

Le ministère a précisé dans un communiqué qu'il avait déjà construit plus de 30 bâtiments dans l'archipel, y compris sept casernes sur deux des quatre îles des Kouriles méridoniales, Itouroup et Kounachir (pour les Japonais Etorofu et Kounashiri, qui appellent cette région les Territoires du Nord).

Aucune précision n'a été fournie sur le type de bâtiments qui seraient construits dans les prochaines années.

Les îles Kouriles, administrées par la Russie, sont un archipel d'îles volcaniques situées entre le nord du Japon et la pointe sud du Kamtchatka russe. Tokyo les revendique comme faisant partie du territoire japonais.

Faute d'avoir réglé ce différend, les deux pays n'ont pas signé d'accord de paix formel depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

(Reportage Olzhas Auyezov ; version française Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

