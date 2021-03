Marché : Nouvel incident sur le site d'OVHcloud à Strasbourg

PARIS (Reuters) - Un nouvel incident est survenu vendredi soir sur le site d'OVHcloud à Strasbourg, 10 jours après un incendie qui a détruit des serveurs et provoqué l'arrêt forcé d'autres infrastructures du groupe d'informatique dématérialisée.

De la fumée a été détectée en début de soirée dans un local de batteries non raccordées et non connectées, précise OVHcloud dans un communiqué publié sur son site.

Les pompiers ont été appelés et l'incident "circonscrit en quelques minutes", affirme le groupe, selon lequel la "situation est sous contrôle". Les activités sur site ont été temporairement interrompues et le planning des opérations a été adapté pour ce samedi, ajoute OVHcloud, alors que l'alimentation électrique de deux bâtiments abritant les serveurs informatiques a été coupée par précaution lorsque la fumée a été détectée.

Aucun blessé n'est à déplorer, dit-il.

Ce site strasbourgeois d'OVHcloud a été victime dans la nuit du 9 au 10 mars d'un important incendie. Le groupe avait lancé la veille une procédure en vue d'une éventuelle introduction en Bourse.

