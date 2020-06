Marché : Nestlé songe à céder Pure Life

ZURICH (Reuters) - Nestlé a dit jeudi songer à céder Pure Life dans le cadre de la réorganisation de ses actifs américains d'eau afin de se concentrer sur ses marques les plus rentables.

La branche eau de Nestlé a produit l'an dernier 7,8 milliards de francs suisses de chiffres d'affaires avec une croissance limitée à 0,2%, ce qui a conduit le groupe à annoncer en 2019 une réorganisation.

"En conséquence, l'entreprise a décidé d'explorer des options stratégiques, y compris une vente potentielle, pour la majorité des activités de Nestlé Waters en Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada), à l'exclusion de ses marques internationales. Cette revue stratégique devrait s'achever au début de 2021", dit Nestlé dans un communiqué.

Hors marques interntationales, l'activité Nestlé Waters en Amérique du Nord, a enregistré un chiffre d'affaires de 3,4 milliards de francs suisses en 2019, dit le groupe suisse.

Le groupe souhaite se concentrer sur ses marques à haut potentiel: Perrier, S.Pellegrino et Acqua Panna, "de plus, la société continuera de développer ses marques leaders haut de gamme d'eau minérale partout dans le monde et investir dans des produits différenciés vendus sous la marque Nestlé Pure Life".

(Silke Koltrowitz; version française Nicolas Delame)

Copyright © 2020 Thomson Reuters