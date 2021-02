Marché : Nestlé proche d'un accord pour la vente de Poland Spring à One Rock

par Joshua Franklin et Arno Schuetze

(Reuters) - Nestlé SA a entamé des négociations exclusives sur la vente de son activité d'eau embouteillée en Amérique du Nord, qui regroupent des marques telles que Pure Life et Poland Spring, à la société d'investissement privé One Rock Capital Partners LLC, ont déclaré des sources proches du dossier.

Les marques concernées, qui comprennent également Deer Park, Ozarka, Ice Mountain, Zephyrhills et Arrowhead, pourraient être valorisés à plus de 4 milliards de dollars, dette comprise, selon l'une des sources.

Si les négociations se concluent avec succès, un accord pourrait être annoncé dès ce mois-ci, a déclaré la source, qui a requis l'anonymat en raison de la confidentialité des discussions sur l'accord.

Les sources ont averti qu'il n'y avait aucun certitude sur une éventuelle conclusion d'un accord entre Nestlé et One Rock.

Les deux sociétés n'ont pas commenté ces informations.

Nestlé, dont les produits comprennent entre autres les barres de chocolat KitKat et le café Nescafé, avait déclaré en juin dernier envisager la vente d'une partie de son activité d'eau en Amérique du Nord.

Le directeur général de Nestlé, Mark Schneider, avait indiqué que le groupe souhaitait garder le contrôle de ses marques d'eau à haut potentiel comme Perrier et San Pellegrino, et vendre les activités à plus faible croissance et moins rentables de son portefeuille.

Les ventes d'eau en bouteille ont été mises sous pression en raison des questions environnementales concernant l'élimination et le transport des déchets en plastique.

Le marché mondial des emballages d'eau en bouteille devrait néanmoins enregistrer une croissance, pour atteindre 278 milliards de dollars en 2026 contre 181,7 milliards en 2020, selon les estimations de la société de recherche Mordor Intelligence.

Basée à New York, One Rock gère environ 3,2 milliards de dollars de capitaux engagés dans trois fonds phares, selon son site web.

(Joshua Franklin à Miami et Arno Schuetze àFrancfort; version française Federica Mileo, édité par Jean-Michel Bélot)

