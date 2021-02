Nestlé : La demande de produits de santé et pour animaux dope les ventes en 2020

ZURICH (Reuters) - Le géant suisse de l'agroalimentaire Nestlé a dit jeudi vouloir faire progresser ses ventes en données organiques d'environ 5% cette année, aidé par une forte demande d'aliments pour animaux et de produits de santé dans la région Amériques qui lui a permis de faire mieux que ses concurrents en 2020.

Les consommateurs ont continué d'acheter des aliments préparés tout au long de la pandémie de COVID-19 et Nestlé a mieux tiré son épingle du jeu grâce à la cession de divisions moins performantes et aux investissements réalisés dans les secteurs en croissance comme les aliments d'origine végétale, le café et la santé.

Les ventes organiques sur l'ensemble de 2020, qui excluent les effets de change et de changement de périmètre, ont augmenté de 3,6% en 2020, dépassant l'objectif de Nestlé qui était d'"environ 3%". C'est aussi supérieur à la croissance des ventes sous-jacentes de 1,9% enregistrée par son concurrent Unilever

De son côté, Danone publiera ses résultas annuels vendredi.

Pour Nestlé, les analystes s'attendaient à une croissance des ventes organique de 3,5% sur l'ensemble de l'année, selon un consensus compilé par le groupe.

Le bénéfice net a pour sa part reculé de 3% à 12,2 milliards de francs suisses (11,26 milliards d'euros), contre un consensus de 11,97 milliards de francs. Le bénéfice net de 2019 avait bénéficié d'un gain exceptionnel lié à la vente de l'activité de soins de la peau.

La marge d'exploitation sous-jacente s'est améliorée pour atteindre 17,7% en 2020, après 17,6% en 2019.

Nestlé a proposé d'augmenter le dividende à 2,75 francs par action au titre de 2020, contre 2,70 francs l'année dernière, et a mis en place un programme de rachat d'actions.

(Silke Koltrowitz; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

