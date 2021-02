Marché : Nestlé cède son activité eau en Amérique du Nord pour 4,3 milliards de dollars

(Reuters) - Nestlé a annoncé mercredi la vente de ses activités d'eau en bouteilles en Amérique du Nord à deux fonds de capital investissement pour 4,3 milliards de dollars (3,6 milliards d'euros), le groupe agroalimentaire suisse souhaitant mettre l'accent sur ses marques haut de gamme comme Perrier.

Cette vente à One Rock Capital Partners et Metropoulos & Co concerne les marques régionales d’eau de source, l'activité d’eau purifiée et le service de livraison de boissons aux Etats-Unis et au Canada.

Elle ne porte pas en revanche sur Perrier, San Pellegrino et Acqua Panna, des marques internationales qui ont contribué au redressement de la croissance de cette activité au troisième trimestre, a précisé Nestlé.

"Nous poursuivons la transformation de nos activités eau au niveau mondial en vue d’optimiser leur positionnement pour une croissance rentable à long terme", a dit le directeur général Mark Schneider, cité dans un communiqué. "Cette vente permettra de nous concentrer davantage sur nos marques internationales haut de gamme, les eaux minérales naturelles locales et les produits d’hydratation saine de haute qualité."

Le groupe de Vevey avait annoncé en juin dernier réfléchir à une vente de cette activité Nestlé Waters en Amérique du Nord. Reuters a rapporté ce mois-ci qu'il discutait avec One Rock Capital.

Cette division emploie environ 7.000 personnes aux Etats-unis et plus de 230 au Canada, selon One Rock.

"En tant qu'entreprise non cotée, l'activité devrait disposer de davantage de ressources et de souplesse pour parvenir à une croissance continue et pour renforcer ses opérations existantes", a dit Kimberly Reed, associée chez One Rock.

(Shubham Kalia à Bangalore; Version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

