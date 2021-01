Marché : Neil Young vend la moitié des droits de son catalogue

(Reuters) - Le chanteur de rock canadien Neil Young a vendu la moitié des droits de l'intégralité de son catalogue de 1.180 chansons à la société d'investissement spécialisée cotée à Londres Hipgnosis Songs Fund, a déclaré mercredi la société, sans dévoiler le montant de la transaction.

Young, âgé de 75 ans, célèbre pour des chansons telles que "Heart Of Gold", "Rocking In The Free World" et "Devil's Sidewalk", a sorti plus de 50 albums studio et 20 albums live, dont sept certifiés platine et trois multi-platine.

"J'ai acheté mon premier album de Neil Young à l'âge de sept ans", a déclaré le fondateur d'Hipgnosis, Merck Mercuriadis, en précisant que le dernier d'une série d'accords de droits de ce type allait changer sa société pour toujours.

"[La chanson] 'Harvest' était ma compagne et j'en connais intimement chaque note, chaque mot, chaque pause et chaque silence. Neil Young, ou du moins sa musique, a été mon ami et a été constant depuis", a-t-il ajouté.

Cet accord est le troisième que Hipgnosis conclut cette semaine après des contrats passés avec le guitariste de Fleetwood Mac Lindsey Buckingham, mardi, et le producteur de disques Jimmy Iovine, lundi.

Il fait également suite à la vente de l'intégralité des droits du catalogue de l’auteur-compositeur américain Bob Dylan à Universal Music Group le mois dernier.

L'essor des services de streaming permet à des artistes tels que Dylan et Young de toucher un public toujours plus large de fans de la jeune génération.

"Nous allons travailler ensemble pour nous assurer que tout le monde puisse les entendre [les chansons] selon les termes de Neil", a precisé Mercuriadis.

