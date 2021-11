Marché : M&S relance l'espoir d'un redressement après un S1 meilleur que prévu

LONDRES (Reuters) - Le détaillant britannique Marks & Spencer (M&S) a battu les prévisions de bénéfices pour le premier semestre et a relevé ses perspectives pour l'ensemble de l'année, alimentant les espoirs que les efforts de redressement du groupe portent enfin leurs fruits.

A la Bourse de Londres, l'action du groupe britannique, qui existe depuis 137 ans, grimpait de 14,68% vers 08h23 GMT.

Au premier semestre, clos le 2 octobre, le bénéfice avant impôts et éléments ajustés de M&S a atteint 269,4 millions de livres (363,4 millions de dollars), alors que les prévisions des analystes s'échelonnaient entre 205 et 264 millions de livres.

A la même période l'année dernière, la compagnie avait enregistré une perte avant impôts et ajustements de 17,4 millions de livres. En 2019, soit avant la pandémie, le bénéfice du premier semestre était de 176,3 millions de livres.

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

M&S a relevé sa prévision de bénéfice avant impôts et éléments ajustés pour l'ensemble de l'année à environ 500 millions de livres, contre une prévision précédente de plus de 350 millions de livres.

Ce deuxième relèvement d'objectifs en trois mois est le signe que le groupe commence à recueillir les fruits de l'effort de redressement mené par le président Archie Norman et le PDG Steve Rowe.

La restructuration du groupe est axée sur la modernisation d'une culture commerciale obsolète, et sur des investissements dans la technologie et le commerce électronique, mais elle est confrontée à des pénuries de produits et de main d'oeuvre dues à la pandémie.

M&S a par ailleurs averti que la pression sur les coûts allait encore s'accroître et que la réintroduction des dividendes était peu probable cette année.

Le groupe a précisé que les ventes des quatre premières semaines du second semestre étaient conformes au taux de croissance enregistré au deuxième trimestre et a dit s'attendre à ce que la forte demande se maintienne à court terme.

(Reportage James Davey; version française Federica Mileo, édité par Blandine Hénault)

Copyright © 2021 Thomson Reuters