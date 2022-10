Marché : Monte dei Paschi lance son appel au marché avec le soutien de 8 banques

par Valentina Za et Giuseppe Fonte

MILAN (Reuters) - La banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) a présenté jeudi les modalités d'une augmentation de capital qui sera lancée la semaine prochaine et doit lui permettre de lever jusqu'à 2,5 milliards d'euros de capitaux frais, après s'être assurée à la dernière minute le soutien d'un consortium bancaire.

MPS s'apprête ainsi à renforcer son bilan pour la septième fois en 14 ans, un projet qui a pris du retard en raison des difficultés rencontrées pour obtenir des garanties de souscription et limiter les risques assumés par le consortium bancaire.

Le groupe a besoin de renforcer ses fonds propres, entre autres pour financer un plan de réduction de ses effectifs via des retraites anticipées.

Les huit banques du consortium se sont engagées à souscrire à hauteur de 807 millions d'euros au maximum au cas où les titres ne trouvent pas d'autres acheteurs, précise un communiqué publié en tout début de journée par la banque.

L'administrateur délégué, Luigi Lovaglio, et le directeur financier, Andrea Maffezzoni, n'avaient obtenu mercredi soir que l'accord de six des huit banques et ont donc dû poursuivre les discussions avec les deux dernières pendant une bonne partie de la nuit.

Une enveloppe de 50 millions supplémentaires sera garantie par le fonds d'investissement Algebris, basé à Londres, dont le fondateur, Davide Serra, est un proche de Luigi Lovaglio.

Dans un contexte peu propice à ce type d'opération en raison du risque de récession en Europe, du conflit en Ukraine, de l'inflation et de la remontée des taux d'intérêt, les banques étaient réticentes à s'engager au côté de MPS et lui ont donc réclamé des assurances sur la part des titres susceptible de leur revenir.

L'Etat italien, qui possède 64% du capital de la banque toscane depuis son sauvetage en 2017 pour un coût global de 8,2 milliards d'euros, souscrira à hauteur de ses parts, soit pour 1,6 milliard d'euros. Le solde doit provenir d'investisseurs privés pour respecter les règles européennes en matière d'aides d'Etat aux établissements de crédit.

Si le montant levé au final est inférieur à 2,5 milliards d'euros, l'Etat réduira sa contribution pour que sa participation ne dépasse pas 64% du total.

MPS précise que des investisseurs se sont engagés auprès des banques chargées de la souscription à acheter des actions nouvelles pour un montant équivalent à plus de la moitié de la part privée de l'augmentation de capital (900 millions d'euros au maximum).

L'offre publique de vente sera lancée lundi au pris de deux euros par action, soit avec une décote d'environ 8% sur le prix théorique hors droit de souscription (TERP) des actions MPS existantes basé sur la clôture de mercredi.

À la Bourse de Milan, le cours de l'action MPS a perdu jusqu'à 13,6% après ces annonces, ce qui a déclenché une suspension automatique.

Les 2,5 milliards d'euros que le groupe espère lever représentent près de dix fois sa capitalisation totale, qui a fondu de plus de 72% depuis le début de l'année.

(Avec la contribution de Francesca Piscioneri, version française Marc Angrand, édité par Kate Entringer)

Copyright © 2022 Thomson Reuters