Marché : Microsoft investit dans Cruise, la filiale de véhicules autonomes de General Motors

(Reuters) - Le constructeur automobile américain General Motors (GM) et sa filiale Cruise ont conclu un partenariat stratégique de long terme avec Microsoft, destiné à accélérer la commercialisation de véhicules autonomes.

Le groupe informatique va investir plus de 2 milliards de dollars (1,65 milliard d'euros) dans Cruise, valorisant la division spécialisée dans la voiture autonome de General Motors à 30 milliards de dollars.

La filiale d'Alphabet, Waymo, qui travaille à la conception de ce type de véhicule, est valorisée à un peu plus de 30 milliards de dollars, selon le site PitchBook, et Argo AI, la start-up soutenue par Ford Motor et Volkswagen, à 7,25 milliards de dollars.

Cruise compte utiliser la plate-forme d'informatique dématérialisée Azure de Microsoft pour ses véhicules.

En Bourse, GM gagnait 7,08% à 53,51 dollars vers 15h25 GMT après un pic historique à 54,42.

L'action du constructeur automobile s'était distinguée mardi dernier avec un gain de 6,3% après avoir annoncé son entrée dans le secteur en pleine croissance des véhicules de livraison électriques.

