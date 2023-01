Marché : Microsoft enquête sur une panne affectant Teams et Outlook

par Akriti Sharma

(Reuters) - Microsoft a fait savoir mercredi qu'il enquêtait sur un problème de réseau qui a perturbé plusieurs de ses services, notamment Teams et Outlook, impactant plusieurs milliers d'utilisateurs à travers le monde selon des rapports de panne.

Microsoft n'a pas dévoilé le nombre d'utilisateurs affectés par les perturbations mais les données de suivi des pannes du site Downdetector ont révélé plus de 3.900 incidents en Inde et plus de 900 au Japon.

Une augmentation des pannes a aussi été observée en Australie, en Grande-Bretagne et aux Emirats arabes unis.

"Nous avons identifié un problème potentiel de réseau et nous examinons la télémétrie pour déterminer les prochaines étapes du dépannage", a déclaré Microsoft dans un tweet.

Azure, la division d'informatique dématérialisée ("cloud") de Microsoft, a également twitté au sujet de la panne de réseau, indiquant que certains de ses utilisateurs étaient confrontés à des problèmes avec la plateforme.

Pendant la panne, la plupart des utilisateurs n'ont pas été en mesure d'échanger des messages, de participer à des appels ou d'utiliser les fonctionnalités de l'application Teams. De nombreux utilisateurs se sont plaints sur Twitter, avec le hashtag #MicrosoftTeams.

L'application Teams, utilisée par plus de 280 millions de personnes dans le monde, est très utilisée au sein des entreprises, notamment avec le développement accru du télétravail depuis la pandémie.

D'autres services de Microsoft, comme Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business, sont également touchés par la panne, selon le groupe.

(Reportage Akriti Sharma à Bangalore; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)

