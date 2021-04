Marché : Microsoft discute d'un rachat de Nuance pour 16 millions de dollars

(Reuters) - Microsoft Corp est en discussions avancées en vue d'acquérir la société d'intelligence artificielle et de technologie vocale Nuance Communications Inc pour environ 16 milliards de dollars (13,4 milliards d'euros), selon une source proche du dossier.

Le prix en discussion valoriserait Nuance à environ 56 dollars par action, a déclaré la source, ajoutant qu'un accord pourrait être annoncé dès lundi.

Selon l'agence Bloomberg, qui a la première fait état d'une possible opération entre Nuance et Microsoft, des négociations entre les deux groupes se poursuivent et peuvent encore échouer.

Nuance, basée à Burlington (Massachusetts), a une technologie de reconnaissance vocale qui a aidé au lancement de Siri, l'application de commande vocale d'Apple. La société produit des logiciels pour des secteurs allant de la santé à l'industrie automobile.

Le rachat de Nuance constituerait la deuxième plus grosse acquisition de Microsoft après celle de LinkedIn, en 2016, pour 26,2 milliards de dollars.

Microsoft et Nuance n'ont pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires.

