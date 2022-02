Mercedes-Benz : Les modèles électriques et haut de gamme dopent les bénéfices

BERLIN (Reuters) - Mercedes-Benz Group AG donnera la priorité aux ventes de véhicules haut de gamme et électriques en 2022 et approfondira ses relations avec les fournisseurs de puces, a déclaré jeudi le constructeur automobile, qui entend améliorer le contrôle de sa chaîne d'approvisionnement en pleine pénurie de semi-conducteurs.

La division Mercedes-Benz Cars & Vans a plus que doublé son bénéfice annuel ajusté avant intérêts et impôts (EBIT), qui est passé à 13,9 milliards d'euros contre 6,8 milliards d'euros l'an dernier, malgré une baisse de 5% des ventes de véhicules.

Les revenus des véhicules électriques et de luxe ont fait grimper les bénéfices, rapportant respectivement 64% et 30% de plus que l'an dernier.

"En plus de l'accent mis sur l'efficacité des coûts et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, trois priorités stratégiques ressortent : l'intensification de notre offensive électrique, l'accélération de nos projets de logiciels automobiles et le développement de notre gamme de luxe", a déclaré le directeur général, Ola Kaellenius.

L'entreprise propose un dividende de 5 euros par action pour l'année contre un dividende de 1,35 euro l'année dernière. Environ 0,7 euro de ce montant correspondent au dividende de Daimler Truck, car le constructeur de camions — qui a repris le nom de Mercedes-Benz le 1er février dernier — ne fera pas de versement séparé en 2022, a précisé la société.

Mercedes-Benz s'attend à ce que son chiffre d'affaires augmente légèrement en 2022 par rapport à 2021 en raison de la réduction des goulets d'étranglement dans sa chaîne d'approvisionnement, ajoutant qu'il était trop tôt pour prédire la fin de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

La scission de sa division poids lourds, Daimler Truck, en décembre 2021, a entraîné une augmentation ponctuelle de l'EBIT de 9,2 milliards d'euros.

(Reportage Victoria Waldersee; version française Dina Kartit, édité par Jean-Michel Bélot)

