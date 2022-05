Marché : McDonald's va quitter la Russie après 30 ans de présence

(Reuters) - McDonald's a annoncé lundi qu'il avait lancé les procédures devant aboutir à sa sortie totale du marché russe, sur lequel il est présent depuis 30 ans, en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le groupe américain avait fermé tous ses restaurants en Russie en mars, mais seulement à titre provisoire.

"La crise humanitaire créée par la guerre en Ukraine et des conditions d'activité de plus en plus imprévisibles ont conduit McDonald's à conclure que rester propriétaire des activités en Russie n'est plus tenable", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les activités russes du géant de la restauration rapide seront vendues à un investisseur local, a-t-il précisé.

Cette sortie de Russie devrait se traduire dans les comptes du groupe par une charge d'exceptionnel de 1,2 à 1,4 milliard de dollars (1,15 à 1,34 milliard d'euros).

