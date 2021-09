Marché : Marks & Spencer veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2040

LONDRES (Reuters) - Le groupe britannique Marks & Spencer a promis jeudi d'atteindre d'ici 2040 la neutralité carbone pour ses opérations, ses chaînes d'approvisionnement et ses produits, soit dix ans avant l'objectif de zéro émission de gaz à effet de serre fixé par le gouvernement pour la Grande-Bretagne.

La question du changement climatique préoccupe de plus en plus les Britanniques, conscients de l'urgence à agir, et des groupes industriels ont ainsi commencé à réduire leur recours au plastique et leurs déchets.

M&S veut réduire d'un tiers son empreinte carbone d'ici 2025, échéance à laquelle il promet aussi de ne plus recours à l'huile de palme ni de contribuer à la déforestation, en utilisant des fibres plus durables et en soutenant les efforts de ses fournisseurs pour adopter des processus plus "verts".

(Reportage James Davey; version française Jean Terzian)

