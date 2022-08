Marché : Macy's revoit ses prévisions à la baisse face à la hausse de l'inflation

(Reuters) - Macy's a réduit mardi ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'ensemble de l'année et a annoncé la mise en place de rabais pour écouler ses stocks, notamment pour les vêtements décontractés et de loisirs, même si la demande se maintient pour les produits de luxe.

À l'instar d'autres grands détaillants comme Kohl's et Target, la société a prévenu qu'une baisse de la rentabilité était attendue au cours des dernières semaines, la flambée des prix des produits de consommation courante ayant incité les Américains à réduire leurs dépenses en matière de vêtements et autres articles discrétionnaires.

Les stocks de Macy's étaient en hausse de 7% à la fin du deuxième trimestre, par rapport à l'année précédente, incitant la chaîne de grands magasins à annoncer une augmentation des démarques, afin de revenir à des niveaux normaux d'ici la fin de l'année.

La société a déclaré s'attendre à un bénéfice ajusté de 4,00 à 4,20 dollars (4,03 à 4,23 euros) par action pour l'exercice 2022, alors que ses prévisions antérieures étaient de 4,53 à 4,95 dollars par action.

Cependant, en ce qui concerne les tenues de soirée et de cérémonie, la demande provenant d'acheteurs à revenu moyen ou élevé est restée forte, poussée par la reprise des activités sociales, ces consommateurs étant encore préservés des effets de l'inflation.

Les ventes comparables des grands magasins haut de gamme Bloomingdale's de Macy's ont augmenté de 5,8% au deuxième trimestre, et de 7,6% pour sa chaîne de cosmétiques de luxe Blue Mercury.

Toutefois, les ventes comparables des magasins homonymes de Macy's ont diminué de 2,8% au cours du trimestre considéré.

La société a gagné 1 dollar par action sur une base ajustée, contre des estimations de 0,85 dollar, selon les données Ibes de Refinitiv, entraînant une hausse du titre d'environ 2% dans les échanges de pré-marché.

Macy's prévoit pour 2022 un chiffre d'affaires net de 24,34 à 24,58 milliards de dollars, contre 24,46 à 24,70 milliards de dollars précédemment.

(Reportage Uday Sampath à Bengalore, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)

