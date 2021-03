Marché : Lufthansa envisage de réduire encore sa flotte après une perte record en 2020

par Riham Alkousaa et Laurence Frost

BERLIN (Reuters) - Lufthansa envisage de réduire encore sa flotte en clouant définitivement au sol des avions supplémentaires pour mieux sortir de la crise déclenchée par le coronavirus, a annoncé jeudi le groupe allemand de transport aérien.

Le groupe, qui outre la compagnie allemande comprend Austrian Airlines, Swiss et Eurowings, a fait état d'une perte nette record de 6,73 milliards d'euros au titre de l'année 2020, contre 6,63 milliards d'euros prévus en moyenne par des analystes.

Le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté ressort à 5,45 milliards d'euros au titre de l'année dernière, pour un chiffre d'affaires de 13,59 milliards d'euros, en baisse de 63%.

Lufthansa a réduit ses prévisions de capacité pour 2021 alors que les restrictions à la mobilité dues à la situation sanitaire se prolongent, mais continue de miser sur une reprise estivale.

"Nous sommes en train de décider si tous les avions de plus de 25 ans resteront définitivement immobilisés", a déclaré le président du directoire de Lufthansa Carsten Spohr, qui s'est engagé à faire de 2021 "une année de redimensionnement et de modernisation" pour le groupe.

Les voyages d'été reprendront rapidement lorsque les restrictions seront assouplies, a dit Carsten Spohr, le groupe étant prêt à rétablir 70% de son programme de vols "à court terme".

La compagnie aérienne, qui a bénéficié en 2020 d'un plan de sauvetage de 9 milliards d'euros de l'Etat allemand, table pour 2021 sur une capacité de vol représentant 40 à 50% de ses niveaux de 2019.

La dette nette de Lufthansa est passée à 9,9 milliards d'euros au 31 décembre, contre 6,7 milliards un an plus tôt, tandis que ses liquidités totales s'élevaient à 10,6 milliards d'euros, dont 5,7 milliards d'euros correspondent à de l'aide publique non utilisée.

"Nous avons suffisamment de liquidités pour résister à un environnement de marché qui reste difficile", a assuré le directeur financier, Remco Steenbergen.

Le groupe prévoit une moindre consommation de trésorerie, de l'ordre de 300 millions d'euros en moyenne par mois, au premier trimestre 2021.

