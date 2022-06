Marché : Londres veut un examen du marché des carburants face au bond des prix

LONDRES (Reuters) - Le gouvernement britannique a demandé à l'autorité de la concurrence d'examiner le marché de détail des carburants pour savoir si une réduction des droits de douane a été répercutée sur les consommateurs alors que les prix à la pompe atteignent des records.

Le secrétaire d'État aux Affaires, à l'Énergie et à la Stratégie industrielle du Royaume-Uni, Kwasi Kwarteng, a déclaré dimanche que l'enquête devrait déterminer pourquoi les prix des carburants augmentaient rapidement mais mettaient du temps à baisser.

Les prix du pétrole ont bondi ces derniers mois en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des reprises d'activités post-pandémie.

La Grande-Bretagne a réduit la taxe sur les carburants de 5 pence par litre pour un an, en mars, dans le cadre d'un plan de 5 milliards de livres (5,8 milliards d'euros) conçu pour alléger la facture des automobilistes dans un contexte de hausse du coût de la vie des ménages.

Les prix ont cependant continué d'augmenter et le coût moyen d'un plein de voiture familiale a dépassé les 100 livres (117 euros) pour la première fois la semaine dernière, selon la société de données Experian Catalist.

"Les Britanniques sont à juste titre frustrés que le paquet de 5 milliards de livres ne semble pas toujours avoir été répercuté sur les prix et que, dans certaines villes, les prix restent plus élevés que dans des villes similaires proches", a déclaré Kwasi Kwarteng dans une lettre à la Competition and Markets Authority (CMA).

Il a déclaré que l'autorité, dont il attend un premier rapport le 7 juillet, devrait tenir compte de l'état de la concurrence sur le marché, de facteurs régionaux et de toute autre mesure que le gouvernement ou la CMA pourraient prendre pour renforcer la concurrence.

