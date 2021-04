Marché : Les ventes de Moncler bondissent de 21% au 1er trimestre, reflet de la reprise du secteur

MILAN (Reuters) - Moncler a affiché jeudi des ventes trimestrielles en hausse de 21% à taux de change constants, dépassant légèrement les attentes des analystes grâce à une forte croissance en Asie et des signes de reprise solides en Amérique du Nord.

La marque italienne a fait état à fin mars d'un chiffre d'affaires de 365,5 millions d'euros, là où les analystes l'attendaient à 361 millions d'euros, d'après le consensus fourni par Refinitiv.

Soutenues notamment par la demande en Chine et en Corée, les ventes du groupe, connu pour ses doudounes haut de gamme, ont bondi de 53% en Asie et progressé de 34% sur le continent américain au premier trimestre. Elles sont toutefois restées faibles en Italie et dans le reste de l'Europe.

La performance de Moncler sur la période fait écho aux récents résultats publiés par ses concurrents français LVMH, Kering et Hermès, alors que le secteur du luxe voit ses ventes de vêtements et d'articles de mode repartir de l'avant avec les progrès des campagnes de vaccination et la levée des restrictions dans certaines régions du monde.

