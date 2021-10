Marché : Les ventes de L'Oréal tirées par l'engouement pour le luxe au troisième trimestre

PARIS (Reuters) - L'Oréal a fait état jeudi d'une croissance meilleure qu'attendu de ses ventes au troisième trimestre, à la faveur d'une forte demande pour ses produits haut de gamme.

Le groupe français de cosmétiques, qui possède notamment la marque Lancôme, a enregistré une hausse de 13,1% de ses ventes de juillet à septembre, hors effets de change et acquisitions.

Cette expansion est supérieure au consensus cité par Deutsche Bank qui laissait entrevoir une croissance de l'ordre de 8%.

Si ses ventes en Chine lui ont une fois de plus permis de dégager une hausse à deux chiffres de ses ventes, soutenues notamment par ses soins capillaires et soins de la peau, elles ont parfois été pénalisées par les mesures de restrictions décidées çà et là.

La Chine est devenue l'année dernière le deuxième marché de la planète pour les produits de beauté, derrière les Etats-Unis, selon une étude de l'institut de recherche Statista.

La croissance des ventes s'était élevée à 33,5% lors du trimestre précédent, soutenues alors par la réouverture progressive des économies.

(Reportage Mimosa Spencer et Sarah Morland, version française Nicolas Delame, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Copyright © 2021 Thomson Reuters