Marché : Les ventes d'Alphabet reculent pour la première fois en 16 ans

SAN FRANCISCO (Reuters) - Alphabet, la maison mère de Google, a fait état jeudi de ventes trimestrielles en recul pour la première fois depuis son entrée en Bourse, il y a 16 ans, mais le déclin est moins marqué qu'attendu.

De nombreux annonceurs en effet ont continué d'utiliser les outils publicitaires du moteur de recherche pour toucher des consommateurs confinés chez eux pour cause de pandémie.

Alphabet a dégagé au deuxième trimestre 38,3 milliards de dollars, en baisse sur un an et avec une marge opérationnelle à 17% contre 24% il y a un an.

Les analystes tablaient sur un chiffre de 37,37 milliards selon les données IBES de Refinitiv.

(Paresh Dave avec Munsif Vengattil à Bangalore; version française Henri-Pierre André)

