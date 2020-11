Marché : Les Etats-Unis lèvent l'interdiction de vol du Boeing 737 MAX

par David Shepardson

WASHINGTON/SEATTLE (Reuters) - L'Autorité fédérale américaine de l'aviation (FAA) a annoncé mercredi la levée de l'interdiction de vol du 737 MAX de Boeing, un avion cloué au sol dans le monde entier depuis mars 2019 à la suite de deux accidents en Indonésie et en Ethiopie qui ont fait 346 morts en l'espace de cinq mois.

L'administrateur de la FAA, Steve Dickson, s'est dit confiant à 100% dans la sécurité de cet appareil mais a souligné que l'avionneur américain devrait faire davantage pour améliorer ses procédures en matière de sécurité.

Cette levée met fin à la plus la plus longue immobilisation de l'histoire de l'aviation civile et permettra à Boeing de reprendre les livraisons et les vols commerciaux de cet appareil aux Etats-Unis d'ici la fin de l'année.

"Nous avons fait tout ce qui est humainement possible pour nous assurer que ces types d'accidents ne se reproduisent plus", a déclaré à Reuters Steve Dickson. Il a ajouté que des modifications au niveau de la conception "avaient supprimé ce qui avait causé ces accidents spécifiques".

La FAA exige une nouvelle formation des pilotes pour gérer le système MCAS anti-décrochage de l'appareil, mis en cause dans les deux accidents mortels, ainsi que de nouvelles mesures de sécurité et d'autres changements au niveau des logiciels.

Boeing de son côté s'est dit "déterminé à tirer les leçons de (ses) erreurs pour bâtir un avenir plus sûr afin que de tels accidents ne se reproduisent plus".

Les deux catastrophes aériennes d'octobre 2018 et mars 2019 ont plongé l'avionneur américain dans la plus importante crise de son histoire, avec une multitude d'enquêtes ouvertes à son encontre, un remaniement interne et de lourdes pertes financières.

Boeing va remettre en service son modèle phare dans un contexte délicat, sur fond de crise sanitaire mondiale du coronavirus, de nouvelles taxes douanières imposées par l'Union européenne et de défiance à l'égard de la compagnie.

Avant la décision de la FAA, American Airlines a fait part de son intention d'utiliser à nouveau le 737 MAX le 29 décembre. Southwest Airlines, qui dispose de la plus grande flotte de 737 MAX au monde, n'envisage pas de remettre l'appareil en service avant le deuxième trimestre 2021.

A Wall Street, le titre Boeing prenait 5,7% à 221,95 dollars dans les transactions en avant-Bourse, s'acheminant vers son niveau le plus élevé depuis le mois juin.

