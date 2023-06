Marché : Les créanciers de Casino reçus au ministère des Finances

par Mathieu Rosemain

PARIS (Reuters) - Les créanciers de Casino ont été reçus jeudi matin au ministère des Finances pour une réunion, la première du genre, consacrée à la situation financière du groupe de distribution, qui a entamé des négociations sur la restructuration de sa dette à la fin du mois dernier, a-t-on appris auprès de deux sources.

La direction de Casino était également représentée à cette réunion chapeautée par le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), organisme public chargé de venir en aide aux entreprises en difficulté.

L'endettement consolidé net de Casino atteignait 6,4 milliards d'euros à fin décembre. Casino doit rembourser 3 milliards d'euros de dettes au cours des deux prochaines années et la holding par laquelle Jean-Charles Naouri contrôle le groupe est également lourdement endettée.

BNP Paribas, Credit Agricole et Natixis participent aux discussions sur la restructuration, lesquelles concernent 21 créanciers au total ainsi que des fonds, a dit l'une des sources. Ils sont divisés entre détenteurs de dette sécurisée et détenteurs de dette non sécurisée, chaque groupe détenant environ la moitié de la dette.

Un audit du cabinet Accuracy a été présenté aux créanciers, a ajouté la même source, afin de fournir à ces derniers un état exact des finances du groupe de distribution.

La date butoir de la procédure de conciliation a été fixée par la justice au 25 octobre.

Un accord pourrait toutefois être conclu avant cette date, alors que deux offres concurrentes, proposant toutes deux d'injecter 1,1 milliard d'euros dans Casino, ont émergé ces dernières semaines avec d'un côté le trio d'hommes d'affaires constitué par Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari, et de l'autre le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

"La vision des apporteurs de new money, c'est dire qu'il faut a minima diviser la dette par deux. Donc il faut écraser 3 milliards de dette d'une manière ou d'une autre", a déclaré la source à Reuters.

Ni Casino ni Bercy n'ont souhaité faire de commentaire.

(version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Tangi Salaün)

Copyright © 2023 Thomson Reuters