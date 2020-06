Marché : Les conducteurs de Uber et de Lyft sont des salariés

PARIS (Reuters) - Les conducteurs de VTC tels que Uber Technologies Inc et Lyft Inc seront désormais considérés comme des salariés selon la nouvelle loi californienne sur les travailleurs précaires, a annoncé jeudi l'agence des services publics de l'Etat.

Les actions des deux sociétés ont chuté de 4 à 6% en début de séance à Wall Street, cette décision s'attaquant au coeur du modèle développé par ces sociétés de la "gig économie", qui repose sur des chauffeurs peu payés et traités comme des indépendants.

Cette analyse est contestée par les entreprises concernées, qui estiment justifié de considérer ces chauffeurs comme des travailleurs indépendants.

"Si le régulateur californien oblige les sociétés de coivoiturage à changer leur business model, notre capacité à fournir des services fiables et économiques sera compromis, ce qui aura des conséquences négatives importantes sur une source d'emploi essentielle pour les Californiens", a réagi Uber dans un communiqué.

(Akanksha Rana, Maju Samuel, Saumyadeb Chakrabarty, version française Elena Smirnova, édité par Jean-Michel Bélot)

Copyright © 2020 Thomson Reuters