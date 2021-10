Marché : Les actionnaires de World Freight Company envisagent une cession pour 1,5 milliard d'euros

par Kane Wu

HONG KONG (Reuters) - Les propriétaires de World Freight Company International (WFCI) sondent l'intérêt d'éventuels candidats au rachat du groupe français spécialisé dans la commercialisation de capacités de fret pour un montant de plus 1,5 milliard d'euros, ont déclaré à Reuters trois sources directement informées du dossier.

Dans le cadre de ce projet, PAI Partners et Baring Private Equity Asia (BPEA), les deux actionnaires de contrôle de WFCI, ont contacté plusieurs acheteurs potentiels, dont un certain nombre de sociétés de capital-investissement.

Une éventuelle vente de WFCI, basé à Roissy, pourrait être lancée avant la fin de l'année, selon ces sources, qui ont requis l'anonymat, la procédure étant confidentielle.

Sollicité, BPEA n'a pas souhaité faire de commentaire. PAI et WFCI, pour leur part, n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires.

PAI Partners et BPEA ont repris WFCI en 2018 pour un montant non divulgué et détiennent depuis chacun 50% du capital de la société. Reuters avait avancé à l'époque le chiffre de 600 millions d'euros pour cette acquisition.

WFCI indique sur son site internet disposer d'un réseau qui gère plus de trois millions de tonnes de capacité par an pour ses partenaires du secteur aérien et être présent dans 80 pays.

Ce projet intervient dans un contexte difficile pour le secteur du fret aérien, touché comme d'autres par la pandémie de COVID-19.

Le groupe dit cependant avoir accru son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) durant la pandémie. Les précisions sur les comptes financiers du groupe seront fournies lorsque le processus de vente sera officiellement enclenché, ont indiqué les sources.

(Reportage Kane Wu à Hong Kong; avec la contribution de Gwénaëlle Barzic à Paris; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

Copyright © 2021 Thomson Reuters