Marché : Léger mouvement de repli sur les bourses d'Europe

(CercleFinance.com) - Tout comme ce matin, les principales places boursières européennes évoluent en ordre dispersé mais la tendance a quelque peu évolué: alors que Paris et Francfort stagnaient autour de leur point d'équilibre ce matin, les deux places cèdent désormais respectivement 0,6% et 0,4%.



Par ailleurs, Londres, qui s'arrogeait près de 0,8% dans la matinée, a cédé une partie de ses gains et se contente maintenant d'un gain plus anecdotique de l'ordre 0,3%.



Hier, les marchés avaient été portés par les espoirs de réouverture de l'économie chinoise, alors que Pékin a annoncé la fin des mesures de quarantaine à l'entrée de son territoire à compter du 8 janvier.



Néanmoins, chez Kiplink, on mise sur la prudence, au regard des craintes persistantes sur les taux d'intérêt et du risque de récession.



De plus, le traditionnel rally de fin d'année se fait attendre. Et pour cause: selon Vincent Boy, analyste chez IG France, 'le santa rally semble difficile cette année, les marchés financiers ayant célébré Noël un peu plus tôt, avec les fortes hausses constatées en novembre sur la majorité des indices mondiaux'.



Dans l'actualité des sociétés, AstraZeneca annonce qu'Imfinzi plus Imjudo a été approuvé au Japon pour les cancers avancés du foie et du poumon non à petites cellules, et Imfinzi a été approuvé pour les cancers des voies biliaires et du foie non résécables.



De plus, le laboratoire fait savoir que Calquence (acalabrutinib) a été approuvé au Japon pour le traitement des patients adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) naïfs de tout traitement. Pour rappel, Calquence était déjà approuvé au Japon pour le traitement des adultes atteints de LLC récidivante ou réfractaire, souligne le laboratoire.



Equinor fait savoir que la production du champ de Njord, en mer de Norvège, a repris hier après-midi après une période d'interruption liée à un projet de modernisation qui avait nécessité le retour à terre de la plate-forme offshore et du navire flottant de stockage et de déchargement (FSO).



ING annonce avoir racheté au cours de la semaine du 19 au 23 décembre inclus, 315.504 de ses propres actions au cours moyen unitaire de 11,26 euros, représentant donc un montant total déboursé de 3,55 millions d'euros.



Enfin, ABB annonce avoir finalisé la cession précédemment annoncée, à Hitachi, de sa participation restante de 19,9% dans leur coentreprise Hitachi Energy formée à partir de l'activité réseaux électriques du groupe d'ingénierie suisse en 2020.





