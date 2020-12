Marché : Le vaccin de Pfizer et BioNTech franchit une étape vers une validation aux USA

par Manas Mishra, Michael Erman et Rebecca Spalding

(Reuters) - Pfizer et BioNTech ont franchi mardi une étape dans la course à l'autorisation en urgence de leur vaccin contre le COVID-19 après que l'agence américaine du médicament a publié des données d'efficacité et de sécurité répondant à ses attentes.

Un comité d'experts indépendants doit se réunir jeudi pour rendre un avis consultatif sur le vaccin des deux laboratoires pour les personnes âgées de 16 ans et plus.

La décision de la FDA pourrait intervenir quelques jours voire plusieurs semaines après cette réunion mais plusieurs États américains ont déjà lancé les préparatifs pour les livraisons du vaccin à la mi-décembre.

Le directeur général de Pfizer, Albert Bourla, a dit s'attendre à une réunion "très intense" avec le groupe d'experts dont il espère un avis favorable.

"Nous avons les réponses à toutes les questions qu'ils vont poser", a déclaré à Reuters Albert Bourla. Je pense qu'ils voteront "oui' étant donné la solidité des données."

Les données de l'essai ont montré notamment que le vaccin expérimental commençait à apporter un certain degré de protection avant même l'injection d'une deuxième dose, a déclaré la FDA, l'effet bénéfique devenant encore plus net 14 jours après la première dose.

L'agence américaine a fait remarquer que plus de données seraient nécessaires pour évaluer le potentiel d'une dose unique, dont le taux d'efficacité est d'environ 52%.

Le Royaume-Uni a commencé mardi à administrer une dose du vaccin développé en un temps record par Pfizer et BioNTech, devenant le premier pays occidental à se lancer dans la campagne de vaccination considérée comme une étape majeure vers une sortie de la crise sanitaire.

En Bourse, Pfizer et l'action cotée à Wall Street de BioNTech gagnent près de 2% à 16h15 GMT

(Avec Caroline Humer, John Miller, Stephanie Nebehay et Matthias Blamont, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

