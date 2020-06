Marché : Le sucrier Tereos publie un Ebitda annuel ajusté en forte hausse

PARIS (Reuters) - Tereos, deuxième producteur mondial de sucre, a fait état mercredi d'une hausse de 52,7% de son bénéfice d'exploitation ajusté annuel à la faveur d'une solide croissance dans tous les principaux segments de son activité.

Sur l'exercice annuel clos fin mars, la coopérative française a dégagé un Ebitda ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de 420 millions d'euros contre 275 millions il y a un an.

"Dans un secteur alimentaire en profonde mutation, la stratégie mise en oeuvre par Tereos porte ses fruits. Tereos est sorti renforcé du secteur sucrier européen déréglementé, affichant de solides résultats", souligne le président du directoire, Alexis Duval.

Le groupe, connu pour ses marques La Perruche et Beghin Say, dit par ailleurs avoir réduit sa dette nette à 2,558 milliards d'euros contre 2,631 milliards un an plus tôt.

(Sudip Kar-Gupta; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

