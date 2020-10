Marché : Le spécialiste de la production d'insectes Ÿnsect lève 224 millions de dollars

PARIS (Reuters) - La start-up française Ÿnsect, spécialisée dans la production d'insectes, a annoncé mardi avoir levé 224 millions de dollars (190 millions d'euros) auprès d'investisseurs afin de finaliser la construction de la plus grande ferme d'insectes au monde et étendre ses activités en Amérique du Nord, après l'Europe et l'Asie.

Ÿnsect, qui avait déjà obtenu 125 millions de dollars lors d'une précédente levée et 23 millions de dollars de subventions, a levé au total 425 millions dollars, a précisé à Reuters une porte-parole du groupe.

Selon Ÿnsect, il s'agit de la levée de fonds la plus importante jamais réalisée par une entreprise non américaine dans le secteur agricole.

La ferme d'insectes d'Ÿnsect sera construite à Amiens (Somme), avec une mise en service prévue début 2022. Ÿnsect dit viser une production de 100.000 tonnes d'ingrédients par an ainsi que la création de 500 emplois directs et indirects.

Ÿnsect, dirigé par Antoine Hubert, compte parmi ses investisseurs FootPrint Coalition, fondé par l'acteur Robert Downey Jr., Upfront Ventures, Astanor Ventures, Happiness Capital, Supernova Invest et Armat Group.

