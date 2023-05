Marché : Le secteur des puces en Europe profite des perspectives de Nvidia

PARIS (Reuters) - Les fabricants européens de semiconducteurs s'affichent en forte hausse jeudi en Bourse dans la foulée des annonces de l'américain Nvidia qui a fait état mercredi de perspectives trimestrielles bien supérieures aux attentes.

L'indice Stoxx 600 de la technologie avance de 1,8% après une heure d'échanges dans un marché globalement baissier.

Aux valeurs, ASM bondit de 7,4%, BE Semiconductor Industries prend 6,5% et AMSL gagne 5%. A Paris, Soitec avance de 5,7%, en tête du SBF 120, et STMicroelectronics gagne 0,6%.

Dans les transactions après la clôture à la Bourse de New York, l'action Nvidia s'est envolée mercredi soir de plus de 28% pour atteindre un record à 391,50 dollars.

La valorisation boursière du groupe a ainsi grimpé de 200 milliards de dollars, pour atteindre 950 milliards, ce qui en fait la première capitalisation mondiale du secteur et la cinquième plus importante à Wall Street.

Pour le trimestre en cours, Nvidia table sur un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars, là où les analystes attendaient 7,15 milliards selon des données de Refinitiv.

Le fabricant de semiconducteurs profite de la forte demande pour les puces liées à l'intelligence artificielle, utilisées pour faire fonctionner des services comme ChatGPT.

(Chavi Mehta à Bangalore, Stephen Nellis à San Francisco et Jane Lanhee Lee et Noel Randewich à Oakland (Californie), avec Tristan Veyet à Gdansk, Blandine Hénault pour la version française, édité par Bertrand Boucey)

Copyright © 2023 Thomson Reuters