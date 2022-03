Marché : Le Royaume-Uni interdit l'accès à son marché de l'assurance aux entreprises russes

LONDRES (Reuters) - La Grande-Bretagne va interdire aux entreprises russes l'accès au marché de l'assurance de Londres, plus grand centre mondial d'assurance commerciale et spécialisée, a déclaré jeudi son ministère des Finances.

Les entreprises russes des secteurs de l'aviation et de l'espace ne pourront pas accéder directement ou indirectement aux services d'assurance ou de réassurance basés en Grande-Bretagne, a ajouté le ministère britannique.

"Le gouvernement britannique va mettre en place une législation visant à interdire aux fournisseurs d'assurance et de réassurance basés au Royaume-Uni d'entreprendre des transactions financières liées à une entité russe ou destinées à être utilisées en Russie", a déclaré le département du Trésor.

"De plus amples détails sur cette législation seront disponibles en temps voulu", a-t-il précisé.

Des entreprises du monde entier font appel au marché d'assurance Lloyd's of Londres et à d'autres entreprises opérant dans la capitale pour l'assurance et la réassurance commerciales.

Le Lloyd's et l'International Underwriting Association, qui représente les entreprises opérant sur le marché de l'assurance de Londres en dehors du Lloyd's, n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

(Reportage William James, Kate Holton, Carolyn Cohn, version française Lou Phily, édité par Blandine Hénault)

