Marché : Le Qatar a conclu un 2ème méga-contrat de fourniture de GNL avec la Chine

DOHA (Reuters) - Le Qatar a conclu mardi un nouveau méga-contrat d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) avec une entreprise publique chinoise, le deuxième en moins d'un an.

China National Petroleum Corporation (CNPC) et QatarEnergy ont signé un accord d'une durée de 27 ans portant sur l'achat par la Chine de 4 millions de tonnes de GNL par an au Qatar.

CNPC prendra également une participation dans l'expansion orientale du projet de GNL North Field du Qatar, a déclaré Saad al-Kaabi, directeur de QatarEnergy, lors de la signature de l'accord.

Cette participation équivaut à 5% d'un train de GNL d'une capacité de 8 millions de tonnes par an.

"Aujourd'hui, nous signons deux accords qui renforceront nos relations étroites avec l'un des marchés gaziers les plus importants au monde et un marché clé pour les produits énergétiques qataris", a déclaré Saad al-Kaabi.

En novembre dernier, QatarEnergy avait annoncé un accord de 27 ans également pour fournir en GNL le groupe chinois Sinopec.

L'accord annoncé mardi est le troisième contrat d'approvisionnement en GNL signé par QatarEnergy avec un acheteur asiatique.

Le Qatar, qui est déjà le premier exportateur mondial de GNL, fait face à une explosion de la demande, non seulement en Chine, mais aussi en Europe qui a dû faire face à l'interruption des livraisons de gaz naturel russe sur fond de tensions géopolitiques autour de la guerre en Ukraine.

Le plus grand gisement de gaz naturel du monde, situé à cheval entre les eaux territoriales qataries et iraniennes, est appelé North Field pour la partie qatarie et South Pars pour la partie iranienne.

Le Qatar mène actuellement deux projets d'extension de North Field pour lesquels il a signé des accords de participation avec plusieurs majors pétrolières occidentales, dont TotalEnergies.

D'autres acheteurs asiatiques sont également en pourparlers pour des participations dans l'expansion du champ pétrolifère North Field, a précisé mardi le directeur de QatarEnergy.

(Reportage Andrew Mills à Doha, Maha El Dahan à Dubai et Kanjyik Ghosh à Bangalore, rédigé par Andrew Mills; Blandine Hénault et Gaëlle Sheehan pour la version française, édité par Kate Entringer)

Copyright © 2023 Thomson Reuters