Marché : Le propriétaire de Primark s'attend à un impact de 1,3 milliard d'euros du confinement sur son CA au 1er semestre

LONDRES (Reuters) - Associated British Foods a dit jeudi s'attendre à une perte de chiffre d'affaires de 1,1 milliard de livres sterling (1,3 milliard d'euros) au premier semestre liée à la fermeture des magasins de la chaîne Primark dont il est le propriétaire.

Selon le groupe, Primark devait réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 2,2 milliards de livres au cours du semestre se clôturant le 27 février prochain, et dégager un bénéfice d'exploitation ajusté légèrement supérieur au seuil de rentabilité. Au niveau du groupe, le chiffre d'affaires, le bénéfice d'exploitation et le bénéfice par action ajusté devraient reculer par rapport à l'année précédente, en raison de l'impact des mesures de restriction sanitaire sur Primark. Le conglomérat britannique s'est toutefois réjoui de la réouverture des magasins Primark et du fait d'avoir à présent un calendrier de réouverture de 233 magasins supplémentaires en plus des 77 déjà opérationnels. Environ 83% de sa surface de vente au détail devrait être rouverte d'ici le 26 avril.

"Nous nous attendons à ce que la période suivant la réouverture dégage beaucoup de liquidités", a dit le groupe.

AB Foods est présent également dans l'épicerie, avec des marques comme le pain Kingsmill et le thé Trainings, ainsi que dans le sucre, l'agriculture et les ingrédients.

(James Davey; version française Diana Mandiá)

