Marché : Le propriétaire de Juicy Couture rachète Ted Baker pour environ 250 millions d'euros

(Reuters) - Authentic Brands (ABG), propriétaire de Juicy Couture et Forever 21, a accepté de racheter Ted Baker pour environ 211 millions de livres (250,12 millions d'euros) mettant fin à des mois de spéculations sur le sort du groupe de mode britannique.

Les pertes liées à la pandémie ont contraint Ted Baker à se mettre en vente en avril et la société a désigné un repreneur privilégié le mois suivant. Cependant, le repreneur - était déjà ABG - a décidé en juin de ne pas déposer d'offre, obligeant Ted Baker à envisager d'autres options.

Ted Baker a finalement conclu un accord avec le groupe américain ABG, qui compte également Reebok parmi ses marques, consistant en un paiement de 110 pence (1,30 euros) en espèces pour chaque action Ted Baker. Cela représente une prime d'environ 18,2% par rapport au cours de clôture lundi.

Les deux entreprises ont déclaré que l'accord ne serait pas révisé, à moins qu'un prétendant rival ne se manifeste.

"ABG pense qu'il existe des opportunités de croissance significatives pour la marque Ted Baker en Amérique du Nord étant donné (sa) (...) forte reconnaissance chez les consommateurs sur ce marché", a indiqué mardi dans un communiqué la société cotée à New York.

Connu pour ses costumes, chemises et robes aux détails excentriques, Ted Baker est en plein redressement et espère bénéficier d'un rebond de la demande pour les tenues de bureau et de loisirs.

Ted Baker a affiché en mai une perte annuelle en baisse sur un an à 38,4 millions de livres et a déclaré que les ventes du premier trimestre de l'année en cours avaient augmenté de 20% en glissement annuel.

La société avait également rejeté plusieurs offres du groupe de capital-investissement Sycamore avant de se mettre en vente. Cette transaction est la dernière parmi des nombreuses impliquant des entreprises britanniques, devenues plus abordables pour les acheteurs étrangers par la faiblesse de la livre sterling.

Le titre Ted Baker progressait d'environ 17% à 108 pence dans les premiers échanges, soit légèrement en deçà du prix de l'offre et bien loin de son niveau record atteint en 2015 de 2.972 pence par action.

(Reportage Pushkala Aripaka ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)

