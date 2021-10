Marché : Le prix du charbon chute en Chine, Pékin évoque une intervention

PEKIN (Reuters) - Les prix à terme du charbon en Chine ont chuté de 8% mardi, la plus forte baisse autorisée, lors de la séance de nuit après les déclarations de la principale autorité de planification du pays évoquant une possible intervention directe.

Le contrat le plus traité sur le marché à terme des matières premières de Zhengzhou, pour une livraison en janvier, est revenu à 1.755,40 yuans la tonne, alors qu'il avait atteint plus tôt dans la journée un plus haut historique à 1.982 yuans.

La Chine est confrontée depuis plusieurs semaines à une pénurie de charbon, le combustible le plus utilisé dans le pays pour la production d'électricité, ce qui a conduit à des mesures de rationnement dans plusieurs régions et pèse sur l'activité économique.

Même en prenant en compte la baisse de 8% de mardi, la plus forte enregistrée depuis août, les prix à terme du charbon affichent encore un bond de 260% depuis le début de l'année.

A l'origine de ce repli soudain, la Commission nationale pour le développement et la réforme (CNDR) a déclaré étudier les moyens d'intervenir face à la hausse des prix et s'est dite prête à prendre toutes les mesures nécessaires pour les ramener à un niveau "raisonnable".

"La hausse actuelle des prix a complètement dévié des fondamentaux de l'offre et de la demande", a déclaré la CNDR dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion à laquelle étaient convoqués les principaux producteurs de charbon du pays et le Conseil national de l'électricité.

"La saison hivernale approche et les prix montrent toujours une tendance à la hausse irrationnelle", a-t-elle ajouté.

La loi chinoise autorise le gouvernement à encadrer les prix et les marges, a rappelé la Commission en promettant de s'attaquer à toute irrégularité éventuelle et à maintenir l'ordre sur le marché.

(Reportage bureau de Pékin, rédigé par Tom Daly, version française Marc Angrand)

