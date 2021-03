Marché : Le polonais InPost propose de racheter Mondial Relay pour 565 millions d'euros

(Reuters) - La société polonaise de livraison de colis InPost a déclaré lundi qu'elle proposait de racheter son homologue francais Mondial Relay pour environ 565 millions d'euros en numéraire, alors qu'elle cherche à étendre sa présence internationale dans un marché du commerce électronique en plein essor.

"Comme nous l'avons souligné lors de notre récente introduction en Bourse, l'expansion internationale est un élément clé de la stratégie de croissance d'InPost et (le rachat de) Mondial Relay nous permettrait d'avoir une présence immédiate sur l'un des plus grands marchés européens du commerce électronique", a expliqué le directeur général Rafal Brzoska.

Selon InPost, l'acquisition proposée serait immédiatement relutive, avec un apport de 100 millions à 150 millions d'euros supplémentaires sur son Ebitda à moyen terme.

Mondial Relay exploite le deuxième plus grand réseau en France de points relais, permettant le dépôt et le ramassage de colis, et compte environ 15.800 points relais dans le pays ainsi qu'en Belgique et en Espagne.

La société francaise a réalisé un chiffre d'affaires de 437 millions d'euros l'année dernière.

A la Bourse d'Amsterdam, l'action Inpost grimpait de 6,5% dans la matinée.

(Anna Pruchnicka, version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)

