Marché : Le marché auto poursuit son rebond en juillet, le 4e trimestre reste incertain

(Reuters) - Les immatriculations de voitures neuves en France ont progressé de 3,9% en juillet, confirmant leur rebond du mois précédent après la levée des mesures de confinement imposées face au coronavirus.

Il s'est immatriculé dans l'Hexagone 178.981 véhicules particuliers le mois dernier, a annoncé le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) samedi. Juillet a compté cette année 22 jours ouvrables, contre 23 l'an dernier.

En juin, le marché avait connu sa première hausse en rythme annuel depuis le début de l'année, à +1,24%, après un plongeon de 50,34% en mai.

"Cela montre que le troisième trimestre sera bon, le niveau des commandes le prouve", commente François Roudier, porte-parole du CCFA. "Mais le trou du confinement n'est pas encore comblé et le quatrième trimestre s'annonce plus complexe."

Sur les sept premiers mois de l'année, les ventes de véhicules neufs affichent en effet encore une baisse de 33,16% sur un an et le CCFA anticipe toujours une baisse du marché automobile français comprise entre 20% et 30% sur l'ensemble de 2020.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe PSA, qui regroupe les marques Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall, ont reculé en juillet de 5,33% par rapport à la même période en 2019.

En revanche, le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine), qui a publié jeudi une perte record de plus de sept milliards d'euros au premier semestre, a vu ses immatriculations progresser de 32,60% en juillet, avec un bond de 41,5% pour la seule marque au losange.

(Jean Terzian et Gilles Guillaume)

Copyright © 2020 Thomson Reuters